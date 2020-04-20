Легендарная фигуристка назвала учениц Этери Тутберидзе одноразовыми чемпионками

Австрийская фигуристка Беатрис Шуба, которая на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, поделилась мнением о выступлении подопечных Этери Тутберидзе, регулярно занимающих высокие места на международных соревнованиях.
«С одной стороны, меня поражают такие смелые и талантливые девочки. Та же Александра Трусова – я просто поражаюсь её таланту, бесстрашию и мастерству! В 16 лет исполнять практически все виды четверных – уму непостижимо.
С другой стороны, объективно к катанию Трусовой очень много вопросов. Я не вижу у неё программы – я вижу разрозненный набор элементов, которые собрали вместе. Весь упор – на прыжки.
Второй момент – это недолговечность карьеры таких технических гениев. Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьёзном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают. Это физиология – они растут, тело меняется. И вместо них появляются новые фигуристки, которые выучили ещё более сложные комбинации прыжков. Через один-два года снова смена поколения. Замкнутый круг! О каком настоящем женском катании можно говорить, если в 17 лет олимпийская чемпионка завершает карьеру?
Девушкам после фигурного катания предстоит ещё быть мамами. Этери Тутберидзе должна ведь это понимать», — цитирует Шубу «Бизнес Online».
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