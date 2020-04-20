«Спортивная семья!» Маргарита Мамун опубликовала милое фото своей собаки

Российская гимнастка Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» милые фотографии своей собаки с футбольным мячом.

«Спортивная семья!» — написала Мамун.

Посмотреть фотографии можно на странице Маргариты Мамун в "Инстаграме".

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

Из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Помимо этого, по этой причине все спортивные площадки закрыты, спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции и тренируются в домашних условиях.