Легкоатлетка Анжелика Сидорова написала 10 фактов о себе и предложила угадать ложные

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом, предложила подписчикам в «Инстаграме» сыграть в игру. Она опубликовала 10 фактов о себе, уточнив при этом, что четыре из них — ложь, и попросила пользователей угадать какие.

«Постаралась собрать что-то не совсем очевидное. Здесь 10 фактов обо мне, 4 из них — неправда. Попробуйте угадать, а вечером в «сториз» расскажу обо всех подробнее.

1. Могу съесть огромную пиццу в одно лицо.

2. Ненавижу, когда люди опаздывают.

3. Сама часто опаздываю.

4. Не пью кофе.

5. Обожаю всех собак на свете.

6. Не смотрю фильмы ужасов.

7. Вечно мечтаю похудеть.

8. Хотела бы заняться боксом и сноубордом.

9. Никогда не красила волосы.

10. До 17 лет у меня был отломан наполовину передний зуб», — написала Сидорова в своём «инстаграме».

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