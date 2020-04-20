Туктамышева заинтриговала болельщиков постом про 9 месяцев ожидания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала пост в «Инстаграме», объявив, что сегодня, 20 апреля, — супердень, поскольку она ждала его почти девять месяцев.
«Детки, сегодня супердень! Ждала его почти 9 месяцев, как думаете почему?» — написала фигуристка, прикрепив текст к фото с собой.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.
Как выяснилось, на самом деле спортсменке сняли брекеты.
Напомним, 23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. В настоящее время россиянка, как и многие другие спортсмены, лишена возможности полноценно тренироваться ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Также посмотрите видео, как Туктамышева подурачилась в TikTok.
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