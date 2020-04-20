«Нелюди! Уродуют собак». Жена Плющенко рассказала, как пострадал их питомец

Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видеоролик о том, как отправляется на прогулку с собакой во время самоизоляции. На лицо Яны надета маска, под которой её трудно узнать.
«Ну что, признали, даму с собачкой? Пошла гулять за пределы своего участка», — подписала видео Рудковская.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Внимательные подписчики заметили, что у собаки алопеция. Рудковская подробно объяснила, что случилось: «Панчо болеет у нас, мы его уже 8 месяцев лечим! А всё потому, что его неправильно подстригли и выстригли подшёрсток! Теперь мучаемся. Стригли, когда нас не было в городе. Доверили людям — пострадала собака. Нелюди! Не хочу уже думать про это! «Профессионалы» которые уродуют собак!»
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