«Нелюди! Уродуют собак». Жена Плющенко рассказала, как пострадал их питомец

Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видеоролик о том, как отправляется на прогулку с собакой во время самоизоляции. На лицо Яны надета маска, под которой её трудно узнать.

«Ну что, признали, даму с собачкой? Пошла гулять за пределы своего участка», — подписала видео Рудковская.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Внимательные подписчики заметили, что у собаки алопеция. Рудковская подробно объяснила, что случилось: «Панчо болеет у нас, мы его уже 8 месяцев лечим! А всё потому, что его неправильно подстригли и выстригли подшёрсток! Теперь мучаемся. Стригли, когда нас не было в городе. Доверили людям — пострадала собака. Нелюди! Не хочу уже думать про это! «Профессионалы» которые уродуют собак!»