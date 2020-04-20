«Чемпионат» разыгрывает электронную книгу Станислава Линдовера «Мега масса»

Чем заняться дома, когда все дела уже сделаны? Спортом! Или, по крайней мере, прочитать книгу о том, как им правильно заниматься. Сегодня «Чемпионат» разыгрывает две электронные книги Станислава Линдовера, мастера спорта по бодибилдингу и чемпиона Европы по классическому бодибилдингу. Как добиться роста групп мышц и не растерять массу? Как правильно выбрать тренировочный режим? Как избежать травм во время тренировок? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти в книге «Мега масса».
Розыгрыш книги проводится на канале «Чемпионата» в «Телеграме». Чтобы принять в нём участие, нужно только нажать кнопку «Участвовать!» под публикацией о конкурсе.
Розыгрыш электронной книги Станислава Линдовера «Мега масса» в телеграм-канале «Чемпионата».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово отменили соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 166 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 636 тыс. человек.
- 20 апреля 2020
-
19:08
-
18:43
-
18:28
-
16:49
-
16:40
-
16:31
-
16:11
-
15:54
-
15:16
-
14:57
-
14:41
-
14:19
-
13:58
-
13:38
-
12:22
-
11:41
-
10:39
-
10:08
-
09:18
- 19 апреля 2020
-
23:03
-
21:27
-
20:40
-
20:29
-
19:24
-
19:04
-
18:46
-
18:17
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
15:26
-
14:12
-
13:50
-
12:03