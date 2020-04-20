Туктамышева: люблю, чтобы у меня получалось, иначе психую или бросаю

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, рассказала о том, как чувствует себя на самоизоляции.

«Не знаем, к чему готовимся, но хочу, чтобы карантин подошёл к концу, чтобы увидеться с ребятами, позаниматься ОФП. С тренерами мы на связи, собираемся и работаем по видеосвязи.

Не знаю, что значит «вундеркинд» катания, я так себя не воспринимала. О моём характере лучше спросите у других. Думаю, не то, чтобы бойцовский, но я нетерпеливая. Я люблю, чтобы у меня получалось, иначе психую или бросаю. Поэтому и выучила рано тройной аксель. Обычно мне всё быстро даётся, не люблю долго над чем-то сидеть. Это хорошо в спорте, но не хорошо, если я не дохожу до конца.



Изначально на самоизоляции мне было тяжело – моя жизнь была очень активной. Я в Питере больше двух недель я не бывала, у меня было много планов – шоу в Японии, которое я ждала, например. Первое время было обнуление – пустота и непонимание. Потом начала принимать ситуацию, думать, что я могу сделать для себя. Составила себе режим и даже нашла в карантине плюсы – вот жизнь и наладилась. Так как всю жизнь был режим, то его надо соблюдать и сейчас. Без дисциплины можно развалиться», — сказала Туктамышева в прямом эфире портала «Собака.ру» в «Инстаграме».