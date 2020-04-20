Туктамышева рассказала, как настроить себя на домашние тренировки во время карантина

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, рассказала, как мотивирует себя тренироваться на самоизоляции.
«Мотивировать себя просто – нужно понять, что зарядка тебя спасает, а после тренировок улучшается настроение, прибавляются силы. А без спорта можно проводить карантин грустненько.
Обычным людям могу сказать, что нужно начинать упражнения на коврике – потянуться, размяться, растянуть тело. И тогда тело проснётся. А дальше нужно делать хотя бы обычную зарядку – чувство сразу станет приятным. А после уже приступайте либо к другим делам, либо к силовым тренировкам. Я пресс люблю качать отдельно, чередуя руки. Упражнений много – главное, чтобы были упражнения и на верхний, и на средний, и на нижний пресс. Остальная зарядка – можно попрыгать на скакалке, поделать махи вперёд и назад.
Я хочу попробовать йогу, но пока не нашла сайт, где были бы хорошие уроки. Я никогда не практиковала её, а сейчас возможность есть – главное, найти специалиста, а не терять время с шарлатаном», — сказала Туктамышева в прямом эфире портала «Собака.ру» в «Инстаграме».
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