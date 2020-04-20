Солдатова попыталась открыть крышку ноутбука, перекинув ногу через голову

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продолжает демонстрировать невероятную гибкость и растяжку.

21-летняя Солдатова поделилась видео, на котором она, лежа на животе на полу, попыталась открыть крышку ноутбука ногой, перекинув её через голову. И у Александры это почти получилось.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Солдатова опубликовала видео импровизированной тренировки на кухне: она открыла дверцу шкафа, достала кружку и закрыла шкаф ногой, закинутой за голову.

Подписчики оценили гибкость гимнастки Солдатовой, закрывшей шкаф ногой. Видео

Кроме того, переворотом через голову Александра встала с кровати и вернулась на неё, повторив движения в обратном порядке.

Гимнастка Солдатова показала необычный способ встать с кровати. Видео

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве для всех горожан введён домашний режим самоизоляции. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.