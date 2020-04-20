Обращение бывшего борца Артура Таймазова на митинге во Владикавказе не стали слушать

Во Владикавказе прошли акции протеста против режима самоизоляции. К участникам несанкционированного митинга вышел депутат Госдумы, бывший борец вольного стиля Артур Таймазов, однако его выступление только раззадорило толпу. Как сообщил телеграм-канал «Абон», в ответ на жалобы одного из участников митинга Таймазов сказал: «Иди работай!», чем разозлил толпу, откуда полетели крики «на вас работать?», «можно подумать, вы работаете?» и прочее. Таймазов покинул площадь. Видео с выходом Таймазова к протестующим появилось в аккаунте Abon в «Фейсбуке».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Как сообщают местные СМИ, у митингующих нет чёткого списка требований. Они хотят прекращения режима самоизоляции, открытия школ, отставки главы республики Северная Осетия Вячеслава Битарова и прямых выборов главы региона.



Позднее Таймазов записал обращение к жителям республики, участвовавшим в несанкционированном митинге.



«Уважаемые земляки, дорогие друзья! Я от себя лично, от имени своей семьи хочу обратиться к вам. Выходил на площадь, общался с людьми, мы говорили о пандемии, о коронавирусе, людям почему-то становилось смешно. Это действительно большая проблема, беда, которая идёт по всему миру. Но не хотелось бы, чтобы она в какой-то мере коснулась нашей республики. Сегодня я хочу обратиться к молодёжи: поберегите своих родителей, дедушек и бабушек, они находятся в зоне риска. Великая Отечественная война забрала наших отцов. Сегодня, если посмотреть по всей республике, не хватает старших, которые отдали свои жизни за нашу землю, за нашу страну», – цитирует обращение Таймазова «Осетия ТВ».