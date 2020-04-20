Роднина ответила на упрёки в том, что ей плевать на российский народ

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы Ирина Роднина в комментариях на своей странице в «Инстаграме» ответила подписчице, упрекнувшей её в том, что «ей плевать на российский народ».
tatianastarozhukova: Ей народ… У неё дети в Америке обеспечены, она сама имеет гражданство этой страны. Для неё Россия только для зарабатывания денег. Думала, уже всем понятно, для чего они сидят в Думе.
Роднина: Так много нового узнала про себя из вашего послания. Интересно, что вами больше двигает — зависть, злословие или просто поганый характер. Будьте здоровы и берегите себя!
Деятельность Родниной в Госдуме не раз подвергалась критике избирателей, в том числе и из-за опрометчивых публикаций в социальных сетях.
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