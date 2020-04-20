«Главное, во время отпуска не обгореть!» Алексей Ягудин позагорал под снегом
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин решил, что в самоизоляции, которая одновременно является вынужденным отпуском, нужно отдыхать. На отдыхе большинство россиян любят загорать. Вот и Алексей решил позагорать в Центральной России в середине апреля. Пошедшие с неба осадки — то ли дождь, то ли снег — не изменили планы фигуриста.
«Главное, во время отпуска не обгореть! Посоветуйте крем, пожалуйста!» — написал Ягудин на своей странице в «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве для всех горожан введён домашний режим самоизоляции. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
23:42
-
22:58
-
22:50
-
20:54
-
19:43
-
19:34
-
19:08
-
18:43
-
18:28
-
16:49
-
16:40
-
16:31
-
16:11
-
15:54
-
15:16
-
14:57
-
14:41
-
14:19
-
13:58
-
13:38
-
12:22
-
11:41
-
10:39
-
10:08
-
09:18
- 19 апреля 2020
-
23:03
-
21:27
-
20:40
-
20:29
-
19:24
-
19:04
-
18:46
-
18:17
-
17:50
-
17:37
Партнерский контент