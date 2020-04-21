Серия А хочет вернуться, Григоренко — игрок «Коламбуса». Главное к утру

1. Совет лиги итальянской Серии А принял единогласное решение доиграть сезон.



2. Сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.



3. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал игроком «Коламбуса».

4. Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер во время тренировки.



5. Фонд из Саудовской Аравии полностью согласовал сделку по покупке «Ньюкасла» за € 345 млн.



6. Американец Лайман Гуд стал первым бойцом UFC, у которого выявили коронавирус



7. Ледовое шоу Fanstasy on Ice 2020, в котором должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, отменено из-за пандемии коронавируса.



8. Защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил свой вариант доигровки чемпионата России.