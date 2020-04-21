«Красота лучистая». Подписчики оценили новое фото фигуристки Елены Ильиных

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.
«Не беспокойся, будь счастлив», — написала Ильиных.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Подписчикам фигуристки понравился новый снимок, и они оставили много комментариев.
«Красота лучистая».
«Ну какое же солнышко! Хочется улыбаться в ответ! Огонёк!»
«Красивая! Столько женственности».
Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.
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