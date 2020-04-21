Врач сборной России: Алина Загитова по-хорошему мне надоедает. Звонит днём и ночью

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, как поддерживает связь с фигуристами во время карантина.
«Многие звонят – и те, кто в сборной, и те, кто закончил. У меня со всеми – и тренерами, и фигуристами — хорошие отношения. В основном интересуются мониторингом ситуации с коронавирусом, задают вопросы, что делать, чтобы избежать последствий… Это нормально. Я всегда учу спортсменов, что лучше ничего не делать, чем делать ничего.
Понятно, со старшими ребятами теснее общаемся. Девочки из группы Этери Тутберидзе ещё молоды и в силу возраста, возможно, не так обеспокоены нынешней ситуацией, да и к тому же у них есть родители, которые разъяснят. А вот кто по-хорошему мне «надоедает», так это, правильно, Алина Загитова. С ней мы общаемся чаще, чем с другими, с самого начала карантина. Она молодец. Настоящая олимпийская чемпионка. Есть вопросы, звонит, спрашивает, днём, ночью… Так и должно быть.
Я как врач хотел бы отметить её высокую сознательность и самоорганизацию. Она молодец. Поэтому на примере Алины хочу сказать остальным: если есть вопросы, не стесняйтесь, звоните, задавайте. И главное, будьте здоровы», — приводятся слова Шветского на сайте Федерации фигурного катания на коньках.
Смотрите видео, как Загитова готовилась к фотосессии для журнала Cosmopolitan.
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