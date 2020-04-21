В России за сутки коронавирусом заразилось 5642 человека, отмечен 51 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 5642 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 52 763 человека, из которых выздоровело 3873. Зафиксирован ещё 51 летальный исход. За всё время скончалось 456 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 3083

Московская область — 718

Санкт-Петербург — 127

Нижегородская область — 101

Свердловская область — 84

Тульская область — 75

Республика Башкортостан — 74

Красноярский край — 64

Ростовская область — 54

Республика Татарстан — 50

Республика Ингушетия — 46

Краснодарский край — 44

Ярославская область — 43

Алтайский край — 43

Ленинградская область — 42

Оренбургская область — 42

Республика Дагестан — 40

Чеченская Республика — 39

Тюменская область — 36

Мурманская область — 35

Республика Мордовия — 34

Тверская область — 33

Республика Северная Осетия — 32

Воронежская область — 31

Калужская область — 30

Брянская область — 29

Хабаровский край — 28

Рязанская область — 27

Удмуртская Республика — 26

Саратовская область — 26

Орловская область — 23

Волгоградская область — 23

Курская область — 22

Ставропольский край — 22

Пермский край — 22

Владимирская область — 21

Еврейская АО — 21

Липецкая область — 20

Республика Марий Эл — 20

Смоленская область — 19

Карачаево-Черкесская Республика — 19

Кировская область — 19

Кабардино-Балкарская Республика — 18

Республика Коми — 16

Пензенская область — 15

Челябинская область — 14

Тамбовская область — 13

Костромская область — 11

Белгородская область — 10

Ивановская область — 10

Чувашская Республика — 10

Республика Бурятия — 10

Ханты-Мансийский АО — 9

Республика Адыгея — 8

Самарская область — 8

Республика Хакасия — 8

Вологодская область — 7

Забайкальский край — 7

Приморский край — 7

Камчатский край — 7

Калининградская область — 6

Новгородская область — 6

Псковская область — 6

Ямало-Ненецкий АО — 6

Кемеровская область — 6

Омская область — 5

Архангельская область — 4

Республика Алтай — 4

Томская область — 4

Республика Саха (Якутия) — 4

Республика Карелия — 3

Иркутская область — 3

Новосибирская область — 3

Курганская область — 2

Магаданская область — 2

Астраханская область — 1

Республика Крым — 1

г. Севастополь — 1.

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