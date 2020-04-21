Чемпионка ОИ Тиманина призналась, что восхищается Путиным и любит его как человека
Российская синхронистка Анжелика Тиманина рассказала, как относится к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Спортсменка призналась, что в восторге от президента.
«Человек, которым я восхищаюсь, — Владимир Владимирович Путин. Я его люблю как человека. Мне понравилось, что он интересуется нашим видом спорта, поддерживает спорт», — рассказала Тиманина в прямом эфире в «инстаграме» генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Напомним, 30-летняя Тиманина — бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию, член сборной Москвы, 11-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2012 года, заслуженный мастер спорта России.
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