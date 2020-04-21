Олимпийская чемпионка Чусовитина: когда сына лечили от лейкемии, зал был моим спасением

44-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, которая выступала на семи Олимпиадах в составе сборных СССР, Германии и Узбекистана, рассказала о переживаниях, связанных с диагностированной у её сына Алишера лейкемией. По этой причине Чусовитиной в 2002 году пришлось переехать из Узбекистана в Германию, где были условия для лечения лейкемии.

Напомним, в 1992 году Чусовитина в составе Объединённой команды стала олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, победив в командном первенстве.

«Нам озвучили диагноз: лейкемия. В 2002 году в Узбекистане — почти приговор. У нас просто не было детской онкологии. А врачи честно говорили: если в течение месяца не начать курс химиотерапии, сын не выживет.

Стали думать, что делать. У меня как раз были очередные соревнования в Германии. Я сначала хотела отказаться от них, чтобы остаться с Алишером. Потом решили с мужем, что надо лететь и узнавать про лечение там. Когда прилетела и рассказала о своей проблеме, мне сразу же сказали, что найдут клинику и место в ней.

Что говорили врачи? Что лейкемия не приговор, что это такое заболевание, при котором из четырёх детей трое выздоравливают, а один проходит повторное лечение. Ребёнок видел более спокойную, весёлую маму — в момент болезни для него это было очень важно. Думаю, если бы я сутками сидела в больнице, мы бы этого просто не выдержали. Зал был моим спасением», — цитирует спортсменку Sport24.

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