«Пушистый тренер». Дарья Клишина потренировалась с собакой в качестве гантели
Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в своём «инстаграме» видео своей тренировки для рук. Спортсменка показала, как её собака помогает ей во время тренировок.
«Не забываем и про работу рук. Всегда помните, что тренировки должны быть сбалансированны. И хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька», — написала Клишина.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину. Также Клишина является дввукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013), призёром чемпионата Европы 2014 года, чемпионкой мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионкой Европы среди юниоров 2009 года, чемпионкой Европы среди молодёжи 2011 года.
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