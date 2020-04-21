«Пушистый тренер». Дарья Клишина потренировалась с собакой в качестве гантели

Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в своём «инстаграме» видео своей тренировки для рук. Спортсменка показала, как её собака помогает ей во время тренировок.

«Не забываем и про работу рук. Всегда помните, что тренировки должны быть сбалансированны. И хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька», — написала Клишина.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину. Также Клишина является дввукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013), призёром чемпионата Европы 2014 года, чемпионкой мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионкой Европы среди юниоров 2009 года, чемпионкой Европы среди молодёжи 2011 года.