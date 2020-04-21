Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко заразился коронавирусом

Спортивный функционер Алексей Власенко, возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло, заразился коронавирусом.

«Сейчас я лежу в больнице. Тест показал наличие коронавируса. Я неделю здесь, скоро уже должны выписать», — приводит слова Власенко ТАСС.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 652 тыс.

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