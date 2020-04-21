Валуев рассказал, что грозит женщине, обвинившей Роднину в наличии американского паспорта

Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на переписку трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной и её подписчицы в «Инстаграме». В своём комментарии женщина упрекнула спортсменку в наличии американского гражданства и наплевательском отношении к российскому народу.



«Давайте разберём, что написала эта девушка. Она утверждает, что Ирина Константиновна имеет гражданство другой страны и при этом работает в парламенте Российской Федерации. При том что федеральный закон напрямую запрещает иметь гражданство другой страны. Соответственно, исходя из слов этой девушки, Ирина Константиновна совершила уголовно наказуемое преступление, за которое не понесла никакого наказания. Очень сомневаюсь и было бы крайне странно, если бы это оказалось правдой.



Получается, у этой девушки есть основания подать в суд или прокуратуру, чтобы органы проверили Ирину Константиновну на предмет гражданства другой страны.



Только эта девушка забывает об одной простой вещи: ляпание языком в Интернете, должным образом зафиксированное, может быть использовано против. Такие вещи, которые написаны в утвердительном порядке, могут проходить по статье оскорбления чести и достоинства. К примеру, Ирина Константиновна доказала, что эта девушка написала в её адрес клевету, она может понести наказание — от административного до уголовного. В зависимости от последствий, которые наступили. Абсолютное большинство таких писак забывает, что такие законы приняты во всех странах, не мы первые его приняли. И всё равно они это делают.



Грамотные и искушённые люди знают, как написать и скинуть ссылки, но сегодня даже за перепост недостоверной информации можно понести ответственность. Абсолютное большинство абсолютно не в курсе и сидят, думая, что это всё сойдёт с рук.



Думаю, у Ирины Константиновны нет времени заниматься этой историей. Для этого нужен немалый ресурс и количество времени», — заявил Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.