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Константинова: от отчисления из сборной мне ни холодно ни жарко. Это формальность

Константинова: от отчисления из сборной мне ни холодно ни жарко. Это формальность
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Станислава Константинова отреагировала на непопадание в список кандидатов в национальную сборную на новый сезон.

«Честно говоря, непопадание в сборную для меня непросто. Даже болезненно после пяти лет статуса сборницы. Всем, кто разбирается в системе отбора в сборную, понятно, по каким результатам туда попадают. Мои результаты не соответствовали этому уровню, что мне абсолютно сразу было ясно.

Но от отчисления, как названо в прессе, мне ни холодно ни жарко. То, что в преддверии чемпионата мира формальность превратили в горячую новость об отчислении, меня не тронуло.

Разозлили очень многие вещи, которые происходили в эти полгода. Не думайте, что я имею в виду только что-то извне, также и свои собственные результаты, а эта ситуация только добавила мне мотивации», — написала Константинова в своём «инстаграме».

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