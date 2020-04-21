Непомнящий обыграл Вашье-Лаграва в «армагеддоне» на турнире Magnus Carlsen Invitational

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в матче второго тура онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. В четырёх партиях шахматисты поочерёдно обменялись победами, результатом чего стала решающая, ускоренная партия «армагеддон». Победу в ней одержал россиянин.
В другом поединке игрового дня американец Фабиано Каруана с аналогичным счётом 3:2 обыграл Лина Лиженя из Китая.
По итогам второго тура по 5 очков набрали Каруана и Магнус Карлсен. Американец Хикару Накамура, Вашье-Лаграв и Дин Лижэнь набрали по 4 очка, далее идет Непомнящий (2), замыкают таблицу иранец Алиреза Фируджа и нидерландец Аниш Гири, у которых нет набранных очков.
В третьем туре 22 апреля Карлсен встретится с Каруаной, Фируджа — с Накамурой, 23-го Вашье-Лаграв сыграет с Дин Лижэнем, Гири — с Непомнящим.
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