Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве перенесли на ноябрь

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве, который из-за пандемии коронавируса не состоялся в изначально запланированные даты, пройдёт с 31 октября по 8 ноября. Об этом сообщает Inside the Games, ссылаясь на собственные источники в Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF).

Изначально турнир был запланирован на период с 4 по 12 апреля. Впоследствии его перенесли на период с 13 по 21 июня, после чего стало известно, что чемпионат перенесли на осень.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 177 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 694 тыс.

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