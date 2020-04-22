В России за сутки коронавирусом заразилось 5236 человек, отмечено 57 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 5236 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 57 999 человек, из которых выздоровело 4420. Зафиксировано ещё 57 летальных исходов. За всё время скончалось 513 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2548

Московская область — 631

Санкт-Петербург — 294

Рязанская область — 76

Республика Татарстан — 75

Калужская область — 72

Мурманская область — 71

Нижегородская область — 69

Приморский край — 62

Тульская область — 52

Ростовская область — 52

Брянская область — 49

Республика Дагестан — 46

Республика Ингушетия — 43

Ленинградская область — 41

Орловская область — 40

Карачаево-Черкесская Республика — 39

Смоленская область — 36

Курская область — 34

Республика Северная Осетия — 34

Удмуртская Республика — 34

Республика Мордовия — 30

Пермский край — 29

Тюменская область — 29

Хабаровский край — 29

Кировская область — 28

Оренбургская область — 28

Республика Бурятия — 28

Тверская область — 27

Чувашская Республика — 27

Новгородская область — 26

Воронежская область — 25

Республика Башкортостан — 25

Липецкая область — 24

Кабардино-Балкарская Республика — 23

Белгородская область — 22

Республика Марий Эл — 22

Саратовская область — 22

Красноярский край — 22

Республика Коми — 20

Чеченская Республика — 20

Краснодарский край — 20

Калининградская область — 19

Тамбовская область — 18

Пензенская область — 16

Новосибирская область — 16

Камчатский край — 15

Владимирская область — 13

Ивановская область — 12

Самарская область — 12

Ярославская область — 11

Республика Калмыкия — 11

Ставропольский край — 11

Астраханская область — 11

Волгоградская область — 11

Забайкальский край — 11

Свердловская область — 10

Челябинская область — 10

Ульяновская область — 9

Алтайский край — 9

Кемеровская область — 9

Еврейская АО — 9

Костромская область — 7

Вологодская область — 7

Иркутская область — 7

Ханты-Мансийский АО — 6

Томская область — 6

Республика Адыгея — 5

Республика Саха (Якутия) — 5

Псковская область — 4

Омская область — 4

Чукотский АО — 4

Ямало-Ненецкий АО — 3

Республика Хакасия — 3

Амурская область — 3

Архангельская область — 2

Магаданская область — 2

г. Севастополь — 1.

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