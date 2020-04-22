«Я совершенно не умею вести «инстаграм». Фигуристка Анна Погорилая показала длинные ноги
Российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала в «Инстаграме» свою фотографию, а в подписи к снимку призналась, что совершенно не умеет вести свой аккаунт.
«Я совершенно не умею вести «инстаграм». И всё время забываю что-нибудь выставить. Но хочу у вас спросить: интересно ли вам, если я проведу как-нибудь прямой эфир?» — написала спортсменка, прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Погорилой.
22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
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