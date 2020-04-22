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Слуцкая поделилась списком своих любимых книг

Слуцкая поделилась списком своих любимых книг
Другие / Фигурное катание 0

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась списком из прочтённых ей за последнее время книг, которые произвели на неё наибольшее впечатление.

«Я люблю читать, а ещё оказалось, что люблю составлять списки для вас. Потому решила поделиться с вами любимыми книгами. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять. Так сложилось, что я люблю тяжёлые книги. Но разбавляю их более простой литературой. Из последнего:
1️. «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.
2️. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург.
3️. «История одной зечки и других заключённых» Екатерины Матвеевой.
4️. Произведения Джоджо Мойес.
5️. «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Читаю я, кстати, с телефона. Сейчас у меня есть несколько закачанных книг, которые я никак не могу начать из-за маленькой Киры, потому что стараюсь проводить с ней всё свободное время», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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