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Олимпийская чемпионка Якобсен из-за коронавируса закончила карьеру

Олимпийская чемпионка Якобсен из-за коронавируса закончила карьеру
Другие / Лыжный спорт 0

33-летняя норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении карьеры. Причина — пандемия коронавирусной инфекции.

«Здесь и сейчас я больше думаю о том, как стану медработником, чем о карьере лыжницы. Поэтому я ставлю точку», — приводит слова спортсменки NRK.

Издание сообщает, что Якобсен остался один год учёбы, после чего она станет медработником.

Якобсен — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, трёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 177 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 694 тыс.

Также посмотрите видео, как норвежская лыжница подшутила над родственниками на Пасху.

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