Олимпийская чемпионка Якобсен из-за коронавируса закончила карьеру

33-летняя норвежская лыжница Астрид Якобсен объявила о завершении карьеры. Причина — пандемия коронавирусной инфекции.

«Здесь и сейчас я больше думаю о том, как стану медработником, чем о карьере лыжницы. Поэтому я ставлю точку», — приводит слова спортсменки NRK.

Издание сообщает, что Якобсен остался один год учёбы, после чего она станет медработником.

Якобсен — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, трёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 177 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 694 тыс.

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