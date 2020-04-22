«Запутался в ногах». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» новую фотографию, сделанную в необычном стиле.
«Верю, что могу летать. Верю, что могу дотянуться до небес», — процитировала спортсменка популярную песню, прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Подписчикам понравилось новое фото Сотниковой.
«Красотка».
«Как же я обожаю эту фотосессию».
«Ангелы не могут не летать».
Но были и такие комментарии.
«Я запутался в ногах».
«Что-то ничего не понятно, как это?».
Другой пользователь ответил: «Переверни».
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).
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