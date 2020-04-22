Регата Nord Stream Race 2020 перенесена на сентябрь

В связи с пандемией COVID-19 и введёнными ограничениями на массовые мероприятия во многих европейских странах, невозможно придерживаться первоначального графика регаты Nord Stream Race. Оффшорная регата Nord Stream Race, проходящая по маршруту Киль – Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург, запланированная на июнь 2020 года, перенесена. Планируется, что регата стартует 5 сентября.



«Официальный перенос сроков гонки снимет некоторую неопределенность, позволит командам внести изменения в свой календарь, а также поможет клубам и командам подготовиться. Регата Nord Stream Race 2020 пройдёт уже в 9-й раз. В нынешней ситуации мы делаем все возможное, чтобы провести регату в этом году, изменив сроки. Старт 5 сентября позволит начать гонку вместе с «Кильской неделей», которая также может пройти после переноса сроков в эти даты», – сообщил коммодор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

Организаторы находятся в тесном контакте с соответствующими органами власти, чтобы быть готовыми к дальнейшей корректировке программы гонки Nord Stream Race и минимизировать потенциальные риски для здоровья спортсменов, гостей, зрителей, членов и сотрудников клубов-участников.

Регата Nord Stream Race 2020 Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Участниками Nord Stream Race 2020 являются:

· Яхт-клуб озера Ванзее, Германия;

· Королевский датский яхт-клуб, Дания;

· Королевский шведский яхт-клуб, Швеция;

· Яхт-клуб Аландских островов, Финляндия;

· Команда «Ахмат», Федерация Парусного Спорта Чеченской Республики, Россия.