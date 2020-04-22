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«Осваиваю новую профессию!» Евгений Плющенко показал, как колет дрова

«Осваиваю новую профессию!» Евгений Плющенко показал, как колет дрова
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как во время самоизоляции колет дрова своими руками.

«Осваиваю новую профессию! Теперь всё только своими руками! Дни летят незаметно!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

«Откуда дровишки?» — спросили Плющенко. «От соседа вестимо. Для баньки, завтра попаримся», — ответил фигурист.

«Это ты столько наколол?» — «Помогали».

Видео доступно на «Чемпионате».

После завершения карьеры Плющенко создал собственную школу, а также организовал ледовое шоу. Из-за угрозы распространения коронавируса спортивные учреждения в России закрыты, а массовые мероприятия отменены. Спортсмены, как и все россияне, находятся на самоизоляции.

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