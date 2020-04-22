«Осваиваю новую профессию!» Евгений Плющенко показал, как колет дрова
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как во время самоизоляции колет дрова своими руками.
«Осваиваю новую профессию! Теперь всё только своими руками! Дни летят незаметно!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
«Откуда дровишки?» — спросили Плющенко. «От соседа вестимо. Для баньки, завтра попаримся», — ответил фигурист.
«Это ты столько наколол?» — «Помогали».
Видео доступно на «Чемпионате».
После завершения карьеры Плющенко создал собственную школу, а также организовал ледовое шоу. Из-за угрозы распространения коронавируса спортивные учреждения в России закрыты, а массовые мероприятия отменены. Спортсмены, как и все россияне, находятся на самоизоляции.
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