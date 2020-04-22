Туктамышева — о нехватке льда: представляю в красках свою первую встречу с коньками

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, чего больше всего ждёт после окончания карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«Хочется вернуться на лёд. Казалось бы, в моей жизни уже был длительный перерыв, когда я не могла кататься несколько месяцев. Но в сравнении с тем, что есть сейчас, это совсем другое.
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Сейчас ещё прошло не так много времени, но отсутствие встреч, тренировок с ребятами, нехватка передвижений, в прямом смысле некуда деть энергию. И это, несмотря на то, что у меня две тренировки в день.
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Представляю в красках свою первую встречу с коньками. Признавайтесь, чего вы больше всего ждёте после карантина?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Видео тренировок Туктамышевой можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за угрозы распространения коронавируса спортивные учреждения в России закрыты, а массовые мероприятия отменены. Спортсмены, как и все россияне, находятся на самоизоляции.
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