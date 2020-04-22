Алексей Спиридонов: не найду варианты в Европе, пойду работать на стройку

Чемпион Европы 2013 года волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что при выборе нового клуба будет рассматривать и предложения из Европы. Доигровщик также пошутил, что если не найдёт подходящий вариант, будет работать на стройке.

«Я ушёл из „Урала“. Пока я без команды. Предложения есть, но пока думаю. Пока не определился с новым клубом. Агент работает в этом направлении, варианты в Европе тоже буду рассматривать. А если ничего не найдём, пойду работать на стройку (смеётся)», — приводит слова Спиридонова РИА «Новости».

Спиридонов перешёл из казанского «Зенита» в «Урал» в 2019 году. В чемпионате России – 2019/2020, который не был доигран из-за коронавируса, уфимский клуб занял 12-е место из четырнадцати.