Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Татьяна Покровская призвала возобновить тренировки спортсменов на базах

Татьяна Покровская призвала возобновить тренировки спортсменов на базах
Другие / Водные виды спорта 0

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала найти способ возобновить тренировки спортсменов на базах.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В Новогорске в условиях жёсткого карантина сейчас живёт только сборная России по художественной гимнастике. На базе «Озеро Круглое» двухнедельный карантин отбывают спортсмены, эвакуированные из-за рубежа в Россию в апреле.

«Обидно — неужели никак нельзя подумать, как всем нам возобновить работу? Вода в бассейнах есть, база чистая, всё готово, и нам нельзя терять потенциал, когда продолжают работать наши конкуренты, ведь к тренировкам вернулись и китайцы, и японцы. А наши спортсмены набрали форму, но из-за отсутствия стартов из неё вышли, её надо возвращать, и чем быстрее, тем лучше. Вся эта ситуация не должна оставить наши команды в роли догоняющих.

Сейчас все руководство российского спорта — министерство, Олимпийский комитет России в сотрудничестве с ФМБА и федерациями — должно сделать все, чтобы сохранить элиту нашего спорта. Спортсмены хотят и готовы работать", — приводит слова Покровской ТАСС.

Ранее с призывом возобновить ледовые тренировки сборной России по фигурному катанию обратилась Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова призвала срочно возобновить ледовые тренировки фигуристов сборной России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020