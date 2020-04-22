Татьяна Покровская призвала возобновить тренировки спортсменов на базах

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала найти способ возобновить тренировки спортсменов на базах.
С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В Новогорске в условиях жёсткого карантина сейчас живёт только сборная России по художественной гимнастике. На базе «Озеро Круглое» двухнедельный карантин отбывают спортсмены, эвакуированные из-за рубежа в Россию в апреле.
«Обидно — неужели никак нельзя подумать, как всем нам возобновить работу? Вода в бассейнах есть, база чистая, всё готово, и нам нельзя терять потенциал, когда продолжают работать наши конкуренты, ведь к тренировкам вернулись и китайцы, и японцы. А наши спортсмены набрали форму, но из-за отсутствия стартов из неё вышли, её надо возвращать, и чем быстрее, тем лучше. Вся эта ситуация не должна оставить наши команды в роли догоняющих.
Сейчас все руководство российского спорта — министерство, Олимпийский комитет России в сотрудничестве с ФМБА и федерациями — должно сделать все, чтобы сохранить элиту нашего спорта. Спортсмены хотят и готовы работать", — приводит слова Покровской ТАСС.
Ранее с призывом возобновить ледовые тренировки сборной России по фигурному катанию обратилась Татьяна Тарасова.
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