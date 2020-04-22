Артур Далалоян: в какой-то момент перестал ценить медали, а мама все хранила

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский гимнаст Артур Далалоян в эфире Фонда Хабенского рассказал, как начал заниматься гимнастикой и где хранит свои медали.



Вопрос: В каком возрасте начал заниматься гимнастикой?

Артур Далалоян: В шесть лет первый раз попал в гимнастический зал. Это было ещё в Новосибирске. В Москву переехал в семь лет. Тут уже начал заниматься в гимнастическом зале «Динамо». Я всё детство жил в Подольске.

В: Менялся тренер?

А. Д.: Тренера менял, но на недолгий срок. Мы поругались с первым тренером в подростковом возрасте. Но потом я повзрослел, сделал первый шаг к примирению.

В: Какая медаль самая ценная?

А. Д.: В 2019 году с командой мы заняли первое место на чемпионате мира впервые за 28 лет.

В: Где хранишь свои медали?

А. Д.: Прям над телевизором у меня шкафчик. Есть даже сувенир нашей команды. А множество медалей из детства у мамы. Для неё это даже большие достижения. Я в какой-то момент перестал ценить медали, а мама все хранила.

В: Чем занимаешься на карантине?

А. Д.: Естественно, тренировки никто не отменял. Стараюсь тренироваться по два раза в день. Иногда дети неспокойные, не всегда получается по два раза в день тренироваться.

В: Сколько минут стоишь в планке?

А. Д.: Моя жена в планке стоит больше, чем я. В гимнастике развиваются другие группы мышц. В планке минуты три простою, если будет хорошая мотивация.



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