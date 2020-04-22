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Артур Далалоян: отдам ли дочь в спорт? Неизбежно. Ребёнок перенимает гены родителей

Артур Далалоян: отдам ли дочь в спорт? Неизбежно. Ребёнок перенимает гены родителей
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. российский гимнаст Артур Далалоян в эфире Фонда Хабенского рассказал о своих предпочтениях в музыке и чтении.

Вопрос: Какую музыку слушаешь?
Артур Далалоян: Вообще разную. Сейчас для тренировок — подвижную. Есть подборки треков: музыка для сна, для мотивации, для тренировок. Вот там и выбираем. Под музыку для мотиваций легче тренироваться.

В: Любите читать?
А. Д.: Стыдно отвечать прямолинейно, что не люблю. Но всё-таки отвечу. Не люблю. Но во время карантина дополз до книги «Физиология человека». Половина книги уделено физиологическим процессам спортсменов.

В: Какой самый любимый мультик?
А. Д.: Последний раз смотрели «Моану». К нам приезжали друзья с дочерью, так вот она всё делает с этим мультиком, постоянно его смотрит.

В: Хотите, чтобы дети занимались профессиональным спортом?
А. Д.: Тут неизбежно. Всё-таки ребёнок перенимает гены родителей. Супруга моя очень спортивная, 20 лет занималась профессионально бальными танцами. Я уже 18 лет занимаюсь спортивной гимнастикой.

16 августа 2019 года у Далалояна родилась дочь Николь.

«Чемпионат» поддерживает серию живых включений #побудьсомной, которые запустил Фонд Хабенского. Вместе мы помогаем подопечным Фонда — детям с опухолями мозга — встретиться в прямом эфире с их спортивными кумирами и провести собственное интервью со звездой.

Поддержать детей Фонда и внести свой вклад в сбор средств на лечение можно по ссылке или отправив смс с любой суммой на номер 7535.

У чемпиона мира по гимнастике Далалояна родилась дочь
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