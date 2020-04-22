«Это катастрофа». Плющенко и Рудковская поучаствовали в новом челлендже

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская, запустили новый челлендж.
Упражнение выполняется вдвоём. Нижний участник приседает и откидывается назад, опираясь руками о пол. Верхний из партнёров садится на колени нижнему и цепляется ступнями за его спину. Нижний должен оторвать руки от пола и удержать верхнего, который в итоге лежит, опираясь на колени нижнего и держась за его спину ступнями.
Несмотря на то что Евгений неоднократно продемонстрировал и проинструктировал Яну, удержать супруга у неё так и не получилось.
«Чего мне это стоило! Юбку не надевала и стульчик не подставляла, а огребла по полной! Смотреть до конца! Шёл уже 50-й день карантина у меня и 32-й у Евгения», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.
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