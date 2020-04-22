Дарья Клишина: могу съесть и мороженое, и чипсы. Если я хочу, то позволяю себе это

Российская прыгунья в длину, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по лёгкой атлетике Дарья Клишина рассказала о своём режиме питания.
«У меня плотный завтрак. Могу съесть овсяные хлопья. Давно не употребляю молочные продукты, иногда просто могу куда-то добавить сметану или сыр. Пью кофе на завтрак — маленькую чашку эспрессо. Никогда не ем яичницу с утра, после неё тяжело тренироваться. Обед у меня очень лёгкий: салат с мясом, какие-то овощи. Я люблю готовить, иногда могу сделать пасту, рис. На ужин ем курицу, индейку. Люблю красное мясо, но ем нечасто. Стараюсь избегать снеков. Между сезонами я могу съесть и мороженое, и чипсы. Если хочу, то это себе позволяю. Фастфуд, как и торты, просто не люблю.
Проблем с весом у меня нет. Я ем намного меньше, чем в то время, когда тренировалась. Вижу, что вес упал», — сказала Клишина в прямом эфире на канале Департамента спорта Москвы в YouTube.
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