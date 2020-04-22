Маргарита Мамун раскрыла секрет раннего пробуждения по утрам

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что всегда помогало ей рано просыпаться.
«Давно заметила, что мне всегда легче тренироваться во второй половине дня. Так было и раньше, и это оказывалось проблемой…
В Новогорске, да и за пару лет до него, тренировочный день начинался в 9:00–9:30 утра. Почти все соревнования тоже начинались с утра, в том числе и Олимпийские игры. Там финал был в 10–11 часов, выехали мы в зал за три часа, до этого нужно было ещё успеть позавтракать и уделить 1,5 часа на причёску и макияж.
Так что же меня спасло? Душ! Горячий! Который потом сменяется на контрастный. Он помогал мне проснуться, даже когда приходилось просыпаться в 6 утра», — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Маргариты Мамун.
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