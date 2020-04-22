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Анна Щербакова повторила упражнения своих домашних животных

Анна Щербакова повторила упражнения своих домашних животных
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова потренировалась вместе со своими домашними питомцами. Спортсменка попробовала повторить их движения. Размялась Анна вместе с собакой Бонни, выкрутила многооборотные прыжки вместе с кошкой Мафией и занялась растяжкой с другой кошкой — Шайни.

«Попробуй, повтори! Продолжаю свои карантинные видео (тренировка+позитив). На этот раз повторяю упражнения моих любимых домашних животных», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Видео тренировки Анны Щербаковой можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавируса ледовые арены и стадионы закрыты и спортсмены для поддержания формы на самоизоляции тренируются в домашних условиях.

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