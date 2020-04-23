«Очень плохие слова». Загитову раскритиковали за высказывание в интервью Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова подверглась критике за слова, сказанные в интервью Cosmopolitan. Олимпийский канал на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал цитату из интервью Загитовой из Cosmopolitan на английском языке: «Я никому ничего не должна. Я сама хотела выступать успешно».

«Очень плохие слова, которые не скажет настоящая чемпионка. Настоящая чемпионка — это продукт тренеров, которые проложили путь к тому, чтобы чемпионка стала чемпионкой. Семьи, которая поддерживала. Друзей, которые помогали тебе двигаться вперёд», — написал в комментариях один из пользователей.

Также посмотрите видео, как Загитова готовилась стать на ролики для фотосессии Cosmopolitan.