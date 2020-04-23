Туктамышева отреагировала на призыв Татьяны Тарасовой возобновить тренировки фигуристов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева полагает, что в условиях пандемии коронавируса лучше находиться дома, так как тренировки даже на закрытых базах всё равно допускают риск заражения. Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристы сборной России должны проводить тренировки в закрытых спортивных сооружениях, несмотря на пандемию коронавируса.

«Конечно, мне кажется, лучше переждать, раз такая ситуация страшная сложилась. Но если закрытые небольшие катки для 10 человек — это одно дело, а Новогорск — это совсем другое дело.

Даже если она (база. — Прим. «Чемпионата») закрыта, там находится много людей, даже если никто не может зайти и выйти. Если речь о базах совсем небольших, то могло бы сработать. Но болезнь проявляется не сразу, всё-таки есть риск», — сказала Туктамышева в прямом эфире в «инстаграме» фигуристки Лины Фёдоровой.

Также посмотрите видео тренировок Туктамышевой.