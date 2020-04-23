Гимнастка Селезнёва опубликовала сексуальное фото с пляжа

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва выложила в «Инстаграм» сексуальное фото, сделанное на пляже. По словам спортсменки, снимок сделан около двух лет назад.

«Ур-р-ра! Спустя почти 2 года с отпуска у нас дошли руки. Хоть вспомним, как оно на отдыхе...» — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.

24-летняя Селезнёва — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, многократная чемпионка летней Универсиады в Неаполе (2019), двукратная чемпионка мира (2019).

Напомним, в настоящее время гимнасты, как и представители других видов спорта, не имеют возможности полноценно тренироваться из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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