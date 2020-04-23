Татьяна Тарасова объяснила, почему призвала фигуристов поскорее возобновить тренировки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему, по её мнению, фигуристам сборной России необходимо срочно возобновить ледовые тренировки. Напомним, из-за карантина, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции, спортсмены не имеют возможности полноценно тренироваться.
«Спортсмены никуда не выезжают. Сидят по домам. Кто в комнате прыгает, кто на дачном участке тренируется, бегает… Это всё общефизическая подготовка. Но на данном этапе она не имеет отношения к профессиональной работе. Просто чем-то нужно себя занять.
Не у всех наших спортсменов в квартирах, где они живут, есть тренажёры и необходимые приспособления для полноценных занятий. Даже на полу. Это абсолютно ясно. Я не имею в виду только наш вид спорта. Смотреть на то, как тренируются пловцы — без воды, — не поддаётся описанию.
Фигурное катание – сложнокоординационный вид. Мы теряем время, теряем конёк. Восстановление будет долгим», — приводятся слова Тарасовой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Также посмотрите видео тренировки Евгении Медведевой в четырёх стенах.
- 23 апреля 2020
-
13:36
-
11:38
-
11:00
-
10:38
-
09:38
-
00:55
- 22 апреля 2020
-
23:25
-
22:56
-
22:23
-
22:16
-
21:47
-
21:11
-
20:45
-
20:27
-
19:59
-
19:47
-
19:14
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:34
-
17:04
-
16:55
-
16:18
-
15:54
-
15:17
-
15:01
-
14:18
-
14:01
-
11:03
-
10:38
-
10:18
-
09:18
- 21 апреля 2020
-
23:34
-
21:43