Тарасова — об упрощении правил: зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможные коррективы в правилах фигурного катания, в соответствии с которыми предлагается запретить особо сложные прыжки, сделав упор на артистическую составляющую.

«Ничего нельзя запрещать. И нужно разрешить четверной в короткой программе. Разрешить!

Пусть каждый берёт тем, чем может. Вот это будет развитие спорта! Да и зачем запрещать? Это не принесёт спортсменам новых побед. Даже над собой. Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад? Зачем балет на льду устраивать?

Путь уже есть. Его открыла Саша Трусова. Вместе с Тутберидзе. С их группой. Аня Щербакова, Алёна Косторная. Четверной делают Валиева, Акатьева. В ЦСКА есть девочки с тройным акселем и четверным: Самоделкина, Берестовская. Лиза Туктамышева прыгает четверной. Они открыли путь в космос. И мы туда стремимся. Все», — приводятся слова Тарасовой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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