Опубликован предварительный календарь сезона-2020/2021 челленджеров по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание турниров серии ISU Challenger сезона-2020/2021. Ожидается, что первый этап состоится в Пекине в сентябре, а заключительный — в Загребе в декабре.

Отмечается, что пандемия коронавируса может внести коррективы в расписание.

Предварительный календарь сезона-2020/2021 ISU Challenger

Пекин, Китай

9-13 сентября

Оаквилль, Канада

17-19 сентября

Братислава, Словакия

16-19 сентября

Оберстдорф, Германия

23-26 сентября

Эспоо, Финляндия

8-11 октября

Будапешт, Венгрия

15-17 октября

Алматы, Казахстан

29 октября – 1 ноября

Варшава, Польша

12-15 ноября

Иннсбрук, Австрия

23-30 ноября

Загреб, Хорватия

2-5 декабря

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