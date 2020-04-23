Опубликован предварительный календарь сезона-2020/2021 челленджеров по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание турниров серии ISU Challenger сезона-2020/2021. Ожидается, что первый этап состоится в Пекине в сентябре, а заключительный — в Загребе в декабре.
Отмечается, что пандемия коронавируса может внести коррективы в расписание.
Предварительный календарь сезона-2020/2021 ISU Challenger
Пекин, Китай
9-13 сентября
Оаквилль, Канада
17-19 сентября
Братислава, Словакия
16-19 сентября
Оберстдорф, Германия
23-26 сентября
Эспоо, Финляндия
8-11 октября
Будапешт, Венгрия
15-17 октября
Алматы, Казахстан
29 октября – 1 ноября
Варшава, Польша
12-15 ноября
Иннсбрук, Австрия
23-30 ноября
Загреб, Хорватия
2-5 декабря
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