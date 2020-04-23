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Опубликован предварительный календарь сезона-2020/2021 челленджеров по фигурному катанию

Опубликован предварительный календарь сезона-2020/2021 челленджеров по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание турниров серии ISU Challenger сезона-2020/2021. Ожидается, что первый этап состоится в Пекине в сентябре, а заключительный — в Загребе в декабре.

Отмечается, что пандемия коронавируса может внести коррективы в расписание.

Предварительный календарь сезона-2020/2021 ISU Challenger

Пекин, Китай
9-13 сентября

Оаквилль, Канада
17-19 сентября

Братислава, Словакия
16-19 сентября

Оберстдорф, Германия
23-26 сентября

Эспоо, Финляндия
8-11 октября

Будапешт, Венгрия
15-17 октября

Алматы, Казахстан
29 октября – 1 ноября

Варшава, Польша
12-15 ноября

Иннсбрук, Австрия
23-30 ноября

Загреб, Хорватия
2-5 декабря

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