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Фигуристка Валиева показала, как поёт её собака

Фигуристка Валиева показала, как поёт её собака
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Камила Валиева похвастала умениями своей собаки. «Немного поёт», — подписала видеозапись, выложенную в своём «инстаграме» 13-летняя чемпионка юниорского чемпионата мира — 2020.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Сезон фигурного катания был завершён досрочно — из-за пандемии коронавируса был отменён чемпионат мира в Монреале (Канада).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.

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