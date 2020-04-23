Фигуристка Валиева показала, как поёт её собака

Российская фигуристка Камила Валиева похвастала умениями своей собаки. «Немного поёт», — подписала видеозапись, выложенную в своём «инстаграме» 13-летняя чемпионка юниорского чемпионата мира — 2020.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Сезон фигурного катания был завершён досрочно — из-за пандемии коронавируса был отменён чемпионат мира в Монреале (Канада).



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.