Волейбольные еврокубки не будут доиграны, однако CEV выплатит клубам 80% призовых

Заключительная часть волейбольного еврокубкового сезона не будет доиграна из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).



Таким образом, не будут завершены мужские и женские волейбольные клубные турниры: Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова. Не состоится и Суперфинал Лиги чемпионов, который должен был пройти 16 мая в Берлине.



Ранее стало известно о приостановлении проведения всех соревнований под эгидой CEV из-за угрозы распространения коронавируса.



Несмотря на досрочное завершение турниров, CEV выплатит клубам-участников 80% призового фонда, предусмотренного соревнованиями. Также клубам будет оказана финансовая поддержка.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.