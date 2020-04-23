Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Карякин и Непомнящий вошли в состав сборной России на Кубок наций

Карякин и Непомнящий вошли в состав сборной России на Кубок наций
Другие / Шахматы 0

Гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин сыграют за Россию на шахматном Кубке наций. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«На данный момент у сборной России подтвердились трое: Карякин, Непомнящий и Андрейкин. Александр Грищук точно не будет. Под вопросом Артемьев, но если не он, то в состав сборной войдёт Даниил Дубов.

Александр Мотылёв — капитан нашей сборной, и последнее слово по составу и по определению досок — за ним», — цитирует Филатова ТАСС.

Ранее стало известно, что капитаном сборной Европы на Кубке наций станет 13-й чемпион мира из России Гарри Каспаров. Соревнования, призовой фонд которых составит $ 180 тыс., пройдут 5-10 мая.

Глава ФШР: привлечение к Кубку наций Каспарова — заслуга Дворковича
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020