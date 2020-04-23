Карякин и Непомнящий вошли в состав сборной России на Кубок наций

Гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин сыграют за Россию на шахматном Кубке наций. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.



«На данный момент у сборной России подтвердились трое: Карякин, Непомнящий и Андрейкин. Александр Грищук точно не будет. Под вопросом Артемьев, но если не он, то в состав сборной войдёт Даниил Дубов.



Александр Мотылёв — капитан нашей сборной, и последнее слово по составу и по определению досок — за ним», — цитирует Филатова ТАСС.



Ранее стало известно, что капитаном сборной Европы на Кубке наций станет 13-й чемпион мира из России Гарри Каспаров. Соревнования, призовой фонд которых составит $ 180 тыс., пройдут 5-10 мая.

Глава ФШР: привлечение к Кубку наций Каспарова — заслуга Дворковича