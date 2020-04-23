Глеб Ретивых: раздражает, когда люди поливают грязь в хвост и гриву после моих финишей

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал об отношении к болельщикам, критикующим его за показываемые результаты.
«Раздражает, когда люди поливают грязь в хвост и гриву после того, как я прихожу четвёртым, пятым и шестым. Я понимаю, что вы болеете и вам обидно. Но мне тоже обидно. Я стараюсь из последних сил и расстраиваюсь, когда немного не хватает до медали», — заявил Ретивых во время онлайн-трансляции в «инстаграме» Fischer Sports в России.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в лыжных гонках был завершён досрочно. В общем зачёте Кубка мира Ретивых стал 26-м. Это седьмой результат среди представителей России. Выше Глеба расположились Александр Большунов (1), Сергей Устюгов (8), Андрей Ларьков (13), Денис Спицов (15), Иван Якимушкин (17) и Артём Мальцев (20).
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